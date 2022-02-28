شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل التحقق من هوية الباحث الميداني في تعداد 2022 بـ «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أنه بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، تم تفعيل خدمة التحقق من هوية الباحث الميداني في تعداد السعودية 2022 من خلال تطبيق "توكلنا".

وأوضحت الهيئة أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز الجهود نحو تمكين التحول الرقمي الذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأفادت أن هدف إطلاق هذه الخدمة هو رفع مستوى الشفافية والموثوقية لدى المواطن والمقيم، وإضفاء أكبر قدر من الطمأنينة لدى أرباب الأسر، وضمان تسهيل الأعمال الميدانية لبرنامج "تعداد السعودية 2022" وذلك أثناء زيارة الباحث الميداني التي تشهدها مرحلة تحديث العناوين الجارية حالياً.

إضافةً إلى مرحلة العد الفعلي التي ستنطلق في الثامن من شهر شوال 1443هـ الموافق للتاسع من شهر مايو 2022 ، لافتة النظر إلى أنه سيكون من حق المواطن والمقيم الاطلاع على البطاقة التعريفة للباحث الميداني من خلال المحفظة الرقمية الخاصة بالباحث عبر تطبيق توكلنا.

يذكر أن مرحلة تحديث العناوين ستختتم في الثالث من مارس المقبل فيما سيكون مساء يوم الاثنين 8 شوال 1443، الموافق 9 مايو 2022، ليلة الإسناد الزمني؛ التي تبدأ فيها مرحلة العد الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1443هـ / 2022.