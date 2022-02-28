اخبار دوليه – عُمان: السماح بدخول عُمان لكل من تلقى جرعتين من اللقاحات المعتمدة.. والتعليم حضوري بنسبة 100%

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في سلطنة عمان عن قرارات جديدة أهمها السماح بدخول سلطنة عمان لكل من تلقى جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في سلطنة عمان دون الحاجة إلى فحص (PCR) لكوفيد-19.
كما أكدت اللجنة العليا على استمرار إلزامية ارتداء كمامة الوجه في الأماكن المغلقة فقط، والسماح بتشغيل المنشآت الفندقية بنسبة 100% من طاقتها الاستيعابية.
أما عن التعليم في السلطنة أشارت اللجنة العليا إلى بدء استئناف العمل بنظام التعليم المباشر بنسبة 100% في جميع المراحل الدراسية، مع الالتزام بجميع الإجراءات الصحية الاحترازية، ابتداء من يوم الأحد 6 مارس 2022م.
وأكدت اللجنة على ضرورة استمرار التزام أنشطة القاعات والخيام والمنظمين للمؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري بنسبة 70% من الطاقة الاستيعابية، شريطة تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية المعتمدة.
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