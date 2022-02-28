اخبار دوليه – بعد العقوبات.. بوتين عن الغرب «إمبراطورية الأكاذيب»

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف الغرب بأنه «إمبراطورية الأكاذيب»، اليوم الاثنين، بعد فرض عقوبات شاملة على موسكو.

وأضاف الكرملين أن بوتين خلال مناقشة الأوضاع الاقتصادية مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وكبار المسؤولين، وصف المجتمع الغربي بـ»إمبراطورية الأكاذيب»، الذي يحاول تنفيذ عقوبات ضد روسيا.

وكانت موسكو أقرت اليوم أن تلك الإجراءات والعقوبات قوية ومؤلمة، إلا أن المتحدث باسم الكرملين، أكد أن لدى بلاده خطة للرد عليها، مشددا على أن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار.

عقوبات جديدة

في الأثناء، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم، عقوبات جديدة تستهدف البنك المركزي الروسي وصناديق الاستثمار الحكومية في أحدث انتقام قاس على غزو أوكرانيا.

ووصفت هذه الخطوة بأنها «الإجراء الأكبر» الذي اتخذته وزارة الخزانة ضد اقتصاد بحجم روسيا، بحسب مسؤول في الإدارة الأميركية أطلع الصحافيين على العقوبات شريطة عدم الكشف عن هويته.

بدوره، قال مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي ودول أخرى ستنضم إلى الولايات المتحدة في استهداف البنك المركزي الروسي.

إجراء غير مسبوق

من جهتها، أوضحت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان أن «الإجراء غير المسبوق الذي نتخذه اليوم سوف يحد بشكل كبير من قدرة روسيا على استخدام الأصول لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، واستهداف الأموال التي يعتمد عليها بوتين ودائرته الداخلية لتمكين غزوه لأوكرانيا».

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة ستجمد فعليا أي أصول للبنك المركزي الروسي في الولايات المتحدة أو يملكها أميركيون.

يشار إلى أن دولا عدة منها كندا واليابان وبريطانيا فرضت عقوبات وإجراءات ضد مصالح روسية، كما طالت العقوبات الرئيس بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.