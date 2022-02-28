اخبار الخليج – مجلس المناقصات والمزايدات يفتح مظاريف 67 عطاءً لعدد 15 مناقصة مطروحة من 9 جهات متصرفة

محمد بن مسعود - الدمام - فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، اليوم، مظاريف 67 عطاءً لعدد 15 مناقصة مطروحة من 9 جهات متصرفة.

وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح، فتح مناقصة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن عقد تصميم وبناء لصيانة مدرسة المنامة الصناعية، وقد تم استلام عطاء واحداً لهذه المناقصة.

كما فتحت اللجنة مناقصة لهيئة الكهرباء والماء بشأن شراء أنابيب مياه مع ملحقاتها وقد تم استلام ثلاث عطاءات لهذه المناقصة.

علاوة على ذلك، فتحت اللجنة مناقصتين لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، المناقصة الأولى بشأن توريد وتركيب وتشغيل نظام المبيعات لمطاعم مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد، وقد تم استلام خمسة عطاءات لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن توريد الأجهزة والحواسب الألية والأنظمة والبرامج لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد، وقد تم استلام 11 عطاء لهذه المناقصة.

في قطاع الطيران، فتحت اللجنة ثلاث مناقصات لشركة طيران الخليج، المناقصة الأولى فكانت بشأن خدمات المناولة الأرضية والشحن والأمن في مطار أثينا الدولي – اليونان، وقد تم استلام عطاءً واحداً لهذه المناقصة، أما المناقصة الثانية فكانت بشأن خدمات مناولة سماعة الرأس في مطار دبي الدولي، وقد تم استلام عطاءً واحداً لهذه المناقصة، كما تم استلام عطاءين لمناقصة بشأن تعيين دار الطباعة.

كما فتحت اللجنة مناقصة لشركة مطار البحرين بشأن إدارة استبانة جودة المطارات ASQ في مطار البحرين الدولي، وقد تم استلام عطاءً واحداً لهذه المناقصة.

وأما في قطاع النفط والغاز، فتحت اللجنة مناقصتين لشركة نفط البحرين (بابكو)، المناقصة الأولى كانت بشأن عقد زمني لمدة 5 سنوات لتوفير خدمات استئجار النقل الثقيل مع السوّاق، وقد تم استلام ستة عطاءات لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن توريد اجهزة طبخ كهربائية وثلاجات لبيوت مدينة العوالي لمدة أربع سنوات، وقد تم استلام ثلاثة عطاءات لهذه المناقصة.

كما فتحت اللجنة ثلاث مناقصات لشركة تطوير للبترول، المناقصة الأولى بشأن تقديم الخدمات القانونية الخارجية والاستشارات المتخصصة في مجال النفط والغاز، وقد تم استلام 12 عطاء لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن توفير خدمات مراقبة الآبار، وقد تم استلام ثلاثة عطاءات لهذه المناقصة، أما المناقصة الثالثة فكانت بشأن توريد أنابيب حجم 20 و24 بوصة، وقد تم استلام سبعة عطاءات لهذه المناقصة.

وكذلك فتحت اللجنة مناقصة لجامعة البحرين بشأن استبدال أربع مبردات وخمس مضخات أولية للمياه المبردة، وقد تم استلام خمسة عطاءات لهذه المناقصة.

وأخيراً، فتحت اللجنة مناقصة لبنك البحرين للتنمية بشأن ترقية محولات Cisco الأساسية القديمة، وقد تم استلام ستة عطاءات لهذه المناقصة.

هذا وقد حضر عملية فتح العطاءات عدد من ممثلي الجهات المتصرفة والشركات المشاركة في المناقصات، وذلك في إطار التزام مجلس المناقصات والمزايدات الراسخ بتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وسوف تخضع جميع العطاءات المقدمة للمناقصات للتقييم الفني والمالي، وستتم الترسية على العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لجميع المناقصات والمزايدات التي تم فتح مظاريف عطاءاتها على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس المناقصات والمزايدات www.tenderboard.gov.bh.