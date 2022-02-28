اخبار الخليج – المصرف الخليجي التجاري ينظم ورشة تدريبية عن التحديات المستقبلية بالقطاع المصرفي 

محمد بن مسعود - الدمام - نظم المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، ورشة تدريبية تحت عنوان «التحديات المستقبلية في القطاع المصرفي» شارك فيها عدد من المدراء التنفيذيين بالمصرف، وذلك بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، حيث تأتي هذه الورشة اتساقاً مع خطط المصرف الاستراتيجية الهادفة إلى الاستثمار في الكوادر البشرية، وتبادل المعلومات والاستفادة من التجارب التي تسهم في وضع خطط تتماشى مع المتغييرات في القطاع المصرفي.

وناقشت الورشة التي قدّمها عدد من الخبراء والمتخصصين من معهد (BIBF) التطورات والتوجهات الحديثة وما تتضمنها من تحديات من أجل ضمان سير العمل وفق منظومة عصرية تواجه وتتكيف مع التغييرات في القطاع المصرفي، كما تطرقت الورشة إلى إدارة المخاطر الحالية والمستقبلية وخصوصاً فيما يتعلق بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات والامتثال التنظيمي وذلك بهدف تقديم خدمات ترتقي لتطلعات العملاء، بالإضافة إلى الابتكار والرقمنة وتأسيس شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات الإختصاص.

وبهذه المُناسبة، صرّحت فاطمة أحمد آل بن علي مديرة إدارة الموارد البشرية قائلة «يسعدنا تنظيم هذه الورشة التدريبية والتي تأتي ضمن اهتمام المصرف بتدريب وتأهيل الموظفين على مُختلف المُستويات والأصعدة بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة، حيث تضمنت الورشة مواضيع تهدف إلى تطوير المهارات المُتقدمة لفتح آفاق أوسع من التميّز والنجاح لكوادرنا وهو ما يتماشى مع نهج الابتكار والإبداع الذي يسير عليه المصرف لاستشراف المُستقبل».

وأضافت آل بن علي «سنُواصل تنظيم ورش العمل المتخصصه والموجهة إلى جميع موظفينا في مختلف إدارات وأقسام المصرف والتي تسهم بشكل فاعل في مساعي المصرف لتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة تواكب أحدث ما توصل إليه القطاع المصرفي من أجل تُرسيخ التجربة المصرفية الاستثنائية التي يحظى بها عُملاؤنا الكرام».

ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً إستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.