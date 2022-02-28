رسميًا.. اعتماد لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الاثنين، اعتماد لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمُبلّغين، وضوابط منحها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.
وقد نص قرار مجلس الهيئة على أن يُعمل بلائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية ابتداءً من تاريخ نشرها، باستثناء المادة العاشرة منها، والتي سيكون العمل بها ابتداءً من تاريخ 02/11/1443هـ الموافق 01/06/2022م.
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