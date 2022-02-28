الفيصل يستقبل مدير التدريب التقني بمكة

استقبل مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل‬ في مقر الإمارة بجدة، مدير عام ‫التدريب التقني‬ بالمنطقة مرعي القرني والذي سلّم سموه تقريرا عن أعمال التدريب التقني بالمنطقة.

واستمع الفيصل لشرح عن التقرير الذي يحوي احصاءات عن المقبولين بالكليات التقنية للبنين والبنات بالمنطقة والجوائز المحلية والدولية وشهادات الاعتماد المؤسسي، أيضاً الفرص الوظيفية الموفرة لخريجي التدريب.

كما يحوي التقرير تفصيلا عن إنجازات التدريب التقني بالمنطقة ومن أبرزها تحقيق الكليات التقنية للبنين والبنات المرتبة الثانية للأعلى قبولاً على مستوى منشآت التدريب بالمملكة خلال الفصل التدريبي الثاني للعام 1443هــ بواقع 7850 متدربا ومتدربة، ونتائج القبول، وحصول منشآت التدريب بمحافظة جدة (كُليتي التقنية للبنين والبنات -كلية الاتصالات والالكترونيات -المعهد الصناعي الثانوي) على شهادات الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وأسهم

التدريب التقني‬ بمنطقة مكة المكرمة في التنسيق الوظيفي بتوفير 11.374 فرصة وظيفية للخريجين والخريجات على مستوى منشآت التدريب بالمنطقة خلال الربع الأخير من العام 2021.