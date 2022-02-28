شكرا لقرائتكم خبر عن «إحسان».. نجاحات وأرقام غير مسبوقة بدعم ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يحرص سمو ولي العهد على تشجيع العمل الخيري ودعم تطوير هذا القطاع

- قطاع العمل الخيري لديه أثر بالغ في تحقيق التنمية المستدامة

- "إحسان" تحقق مستوى عالٍ من الشفافية والسرعة والموثوقية بدعم سمو ولي العهد

- احتفاء منصة إحسان بالمتبرعين يأتي من منطلق حرصها على تثمين جهودهم وتشجيعهم

يعكس رعاية سمو ولي العهد لحفل المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) لتكريم المُحسنين وكبار المانحين، حرص سموه الكبير على تشجيع العمل الخيري ودعم تطوير هذا القطاع لما له من أثر بالغ في تحقيق التنمية المستدامة.

وكان لدعم سمو ولي العهد لمنصة (إحسان) بالغ الأثر في تمكين المنصة وما وصلت إليه من مستوى عالٍ من الشفافية والسرعة والموثوقية وهو ما ساهم في تحقيقها نجاحات وأرقام غير مسبوقة في وقت قصير.

هذا وتتمثل القيمة المضافة لمنصة إحسان بحوكمتها العالية وبُنيتها الرقمية المتينة وقيام جهات إشرافية عديدة مكوّنة من جهات حكومية على تسخير كافة السبل لابتكار خدمات وبرامج نوعية تعود بالنفع على الفئات الأشد احتياجًا.

كما تعتبر منصة إحسان إضافة نوعية في العمل الخيري القائم على التقنية، بهدف تمكين المُحسنين من دعم الأعمال الخيرية بأقصر وقت وأعلى جودة وكفاءة وفق حوكمة قوية تضمن توجيه الدعم لمستحقيه بالشكل الذي يحفظ كرامتهم.

ويأتي احتفاء منصة إحسان بالمتبرعين وكبار الداعمين والمانحين من منطلق حرصها على تثمين جهودهم وتشجيعهم على مواصلة البذل والعطاء لدعم فرص الخير والبرامج والحالات التي ترعاها المنصة.