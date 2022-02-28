أمانة عسير تضبط مشغلاً نسائيًّا يضع كاميرات مراقبة داخل الصالون

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت أمانة منطقة عسير مشغلاً نسائيًّا شهيرًا وضع كاميرات مراقبة داخل الصالون، وهو ما يعد مخالفة صريحة، حيث تمّت إزالتها على الفور.
وضبطت الأمانة كذلك مركز مساج نسائي غير مرخص، حيث اتضح عدم تلقي العاملين جرعات كورونا، فضلاً عن تدني مستوى النظافة.
وكانت فرق الرقابة بأمانة منطقة عسير نفّذت جولات رقابية على عدد من الصالونات والمشاغل النسائية داخل مدينة أبها، مما أسفر عن ضبط نحو 20 مشغلاً نسائيًّا مخالفًا للأنظمة والتعليمات، إلى جانب عدم التقيد بالاشتراطات الصحية داخل المنشأة، وتم رصد العديد من التجاوزات شملت تدني مستوى النظافة، واستخدام مواد منتهية الصلاحية، ومزاولة النشاط دون وجود شهادات صحية للعاملات.
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وتعاملت الفرق الرقابية مع تلك المخالفات من خلال تطبيق اللوائح والأنظمة المعمول بها حيال تلك المخالفات والإغلاق.
جدير بالذكر أن هذه الجولات تأتي استمرارًا لجولات سابقة؛ بهدف التأكد من تقيد المنشآت بجميع الاشتراطات الصحية والبلدية.
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