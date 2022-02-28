اخبار الخليج – طلبة يشيدون بإطلاق بطولة الشطرنج للمدارس 

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد طلاب وطالبات في المدارس الحكومية بإطلاق إدارة التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم للنسخة الأولى من بطولة الشطرنج، بالتعاون مع الاتحاد البحريني للألعاب الذهنية، ونادي البحرين للشطرنج، والتي ستنطلق يوم الأربعاء 2 مارس 2022 بصالة وزارة التربية والتعليم.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من قبل الطلبة، حيث تم فتح باب المشاركة لجميع المراحل لمدارس البنين والبنات الحكومية.

وقال الطالب بدر الرويعي من مدرسة عراد الابتدائية الإعدادية للبنين إن إطلاق مثل هذه البطولة سيتيح له قياس مدى مهارته وقدرته في الرياضة التي اعتاد على ممارستها خارج أسوار المدرسة.

وذكر هزاع الكعبي من مدرسة وادي السيل الابتدائية الإعدادية للبنين إن رياضة الشطرنج من الرياضات التي تُنمي الذكاء وتُسهم في صقل المهارات المُرتبطة بالتفكير، ولذلك ستفيد الطلبة كثيراً.

وأضاف معاذ نادر من مدرسة بدر الكبرى الابتدائية أنه مع إطلاق هذه البطولة سيكون من الممكن ممارسة هوايتي في المدرسة وضمن النشاط الخارجي، مع تمنياتي بأن تتسع شريحة ممارسيها في المملكة.

وأشارت صغرى علي من مدرسة الحد الإعدادية للبنات إلى أن تنظيم مثل هذه البطولات سيثمر اكتشاف مواهب جديدة في لعبة الشطرنج التي تعتبر من الألعاب المهمة.

وقالت مريم العالي من مدرسة النور الثانوية للبنات إن توفير فرص متنوعة لممارسة شتى الألعاب الرياضية يُتيح للطلبة تطوير ما يمتلكونه من موهبة ومهارات.