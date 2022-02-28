اخبار الخليج – مجلس الوزراء يوجه كافة الجهات الحكومية إلى التعاون المستمر مع ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء مهامه

محمد بن مسعود - الدمام - رأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية اليوم.

في بداية الاجتماع أشاد المجلس بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، بزيارة سلاح الجو الملكي البحريني ضمن احتفالات قوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيسها، منوها في هذا الصدد بحرص جلالته على دعم التطوير المستمر لقوة دفاع البحرين ورفد وحداتها بأحدث التقنيات بما يعزز كفاءتها لتحقيق الأهداف المنشودة.

بعدها أكد المجلس على أهمية مواصلة ترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة من أجل تعزيز النزاهة وحماية المال العام، موجهًا كافة الجهات للتعاون المستمر مع ديوان الرقابة المالية والإدارية.

بعدها قرر المجلس ما يلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشاريع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة ، تستهدف دعم مسارات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

2- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشاريع مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ، تتعلق بتعزيز آفاق التعاون بين البلدين.

3- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 5 اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.

ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

1- مذكرة بشأن التحول الإلكتروني لخدمة إصدار وتجديد رخص مزاولي المهن العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري، حيث سيسهم ذلك في خفض متوسط وقت تقديم الخدمة وتوفيرها على مدار الساعة.

بعدها أخذ المجلس علماً من خلال تقرير سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن المشاركة في المؤتمر العربي الدولي 16 للثروة المعدنية.