لظروف خاصة.. الشيخة ضياء بنت إبراهيم آل خليفة خارج منافسات بيت التجار

محمد بن مسعود - الدمام - أشارت الشيخة ضياء بنت ابراهيم آل خليفة بأن مملكة البحرين تسير على طريقها الصحيح في عملية التنمية بمختلف القطاعات وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسط النهضة الاقتصادية الشاملة التي جعلت من البحرين نموذجا يحتذى به في المنطقة حتى باتت الحركة الاقتصادية متنوعة وقادرة على رفد توجهات المملكة نحو زيادة تنويع مصادر الدخل وزيادة وتيرة الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الرامية إلى تحقيق كل الأهداف المنشودة لمستقبل أفضل للوطن والمواطن.

وتعتبر المرحلة الحالية التي تعيشها المملكة من أهم المراحل الاقتصادية، حيث يقود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جهودا جبارة وحراكا متميزا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية من خلال حرص سموه على تعزيز مبادرات دعم الاقتصاد الوطني بتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي وما تضمنته من أولويات وبرامج، ومنها أولوية المشاريع التنموية الكبرى التي ستقود مملكة البحرين الى تحقيق نتائج اقتصادية لافتة ستجعل المملكة في مقدمة الدول المستقطبة للاستثمارات الامر الذي سيعود بالشكل الإيجابي على مسيرة البحرين الاقتصادية وما قام به سموه من مبادرات لدعم في النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة ودعم الحكومة الموقرة برئاسة سموه للقطاع التجاري والوقوف الى جانبه في مختلف المواقف والتحديات لتواصل مساهماتها الفاعلة في تعزيز الدور الريادي للاقتصاد البحريني الذي استطاع أن يحقق سمعة وثقة كبيرة في الأوساط الاقتصادية الإقليمية والعالمية بفضل تكاتف أبنائه ومحبتهم لوطنهم وعملهم المخلص لخدمته.

وأضافت الشيخة ضياء بنت ابراهيم آل خليفة بأنها الخليج 365 وأن أعلنت عن رغبتها خوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف المشاركة في النهوض بالأداء الاقتصادي بخطوات متكاملة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، ووضع خطة طموحة ومدروسة في مختلف التخصصات هدفها جعل الاقتصاد الوطني في المملكة يشهد نهضة اقتصادية شاملة ينعكس بشكل إيجابي على الوطن والمواطنين ويتماشى مع الرؤية الاقتصادية للمملكة “2030”.

ولكني أعلن ابتعادي عن خوض الانتخابات في دورتها 30 وذلك لظروفي الخاصة التي تحول بيني وبين إكمال مهمتي الوطنية هذه، وأتمنى لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في الانتخابات وعكس الصورة المشرقة عن مملكة البحرين واقتصادها القوي وديمقراطيتها.

وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته