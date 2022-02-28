ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستعراض مجالات التعاون بين المملكة ونيجيريا وسبل تطويرها.
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