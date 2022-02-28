نائب أمير حائل يستقبل رئيس وأعضاء ‏مجلس إدارة الغرفة التجارية ‏الصناعية بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة هاني الخليفي وأعضاء مجلس الإدارة في الدورة (11).
وأشار سموه خلال الاستقبال إلى أهمية دور الغرفة التجارية الصناعية في دعم البرامج والأنشطة الاقتصادية , متطلعاً لمضاعفة الجهود فيما يخدم المنطقة مستقبلاً وتفعيل أدوار الغرفة التنموية والمجتمعية , منوهاً بدعم القيادة للغرف التجارية في مناطق المملكة بمتابعة من معالي وزير التجارة , متمنياً التوفيق لرئيس وأعضاء المجلس.
من جهته أكد رئيس غرفة حائل أن مجلس إدارة الغرفة يعمل بروح الفريق الواحد، للإسهام في خدمة المنطقة والقطاع الاقتصادي, وخدمة المجتمع المحلي بإذن الله .
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