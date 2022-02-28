نائب أمير حائل يستقبل رئيس وأعضاء ‏مجلس إدارة الغرفة التجارية ‏الصناعية بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة ‏حائل بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة ‫الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة هاني الخليفي وأعضاء مجلس الإدارة في الدورة (11).

وأشار سموه خلال الاستقبال إلى أهمية دور الغرفة التجارية الصناعية في دعم البرامج والأنشطة الاقتصادية , متطلعاً لمضاعفة الجهود فيما يخدم المنطقة مستقبلاً وتفعيل أدوار الغرفة التنموية والمجتمعية , منوهاً بدعم القيادة للغرف التجارية في مناطق المملكة بمتابعة من معالي وزير التجارة , متمنياً التوفيق لرئيس وأعضاء المجلس.

من جهته أكد رئيس غرفة حائل أن مجلس إدارة الغرفة يعمل بروح الفريق الواحد، للإسهام في خدمة المنطقة والقطاع الاقتصادي, وخدمة المجتمع المحلي بإذن الله .