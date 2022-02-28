غداً (الثلاثاء) الموعد النهائي لاكتتاب شركة المصانع الكبرى للتعدينِ

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة الراجحي المالية بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي «الطرح» لشركة المصانع الكبرى للتعدين «أماك» أن غداً (الثلاثاء) 28/07/1443هـ الموافق 01/03/2022، الساعة 12 ظهراً، هو الموعد النهائي لتلقي طلبات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لاكتتاب أماك.

وأشارت الراجحي المالية إلى أن عملية بناء سجل الأوامر لشركة المصانع الكبرى للتعدين «أماك» قد بدأت يوم الأربعاء الموافق 22/07/1443هـ الموافق 23/2/2022، وذلك تمهيداً لطرح (19.800.000) سهم عادي للاكتتاب العام تمثل 30% من رأس مالها البالغ 660 مليون ريال بعد الطرح، وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين (58) و(63) ريالا للسهم الواحد، ونوهت الراجحي المالية إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين هو (100.000) سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها (3.299.999) سهما.

وأضافت الراجحي المالية أن اكتتاب شريحة الأفراد سيبدأ يوم الأربعاء 06/08/1443هـ الموافق 09/03/2022 ويستمر لمدة ثلاثة (3) أيام وينتهي بانتهاء يوم الجمعة 08/08/1443هـ الموافق 11/03/2022. وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المستلمة هي مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض.

ولمزيد من المعلومات والاطلاع على نشرة الإصدار، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، والموقع الإلكتروني لشركة المصانع الكبرى للتعدين «أماك» (www.amak.com.sa)، والموقع الإلكتروني لشركة الراجحي المالية ( www.alrajhi-capital.com ).