أمير الجوف يدشن المسابقة الخليجية للابتكارات التقنية

محمد بن مسعود - الدمام - دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم المسابقة الخليجية للابتكارات التقنية في نسختها الحادية عشر، وذلك في مقر إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة في مدينة سكاكا.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وعدد من المسؤولين.

وبعد أن دشن سموه المسابقة، تجول في المعرض المعد بهذه المناسبة، حيث استمع من معالي الدكتور الفهيد، لشرح عن المشروعات الابتكارية التي يضمها المعرض وبلغ عددها 94 مشروعا، كما ضم المعرض نماذج من أعمال ومنجزات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف على أهمية مثل هذه المسابقات التي تعزز في الشباب والمتدربين روح الابتكار والتميز، مشيرا سموه إلى تركيز رؤية المملكة 2030 على تحفيز البحث والابتكار، مضيفا أن الابتكار يفتح أبواب المستقبل والنجاح أمام الشباب في مختلف المجالات ومنها المجالات التقنية والمهنية.

من جانبه أعرب معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف لرعايته وتدشينه للمسابقة والمعرض المصاحب، ومتابعة سموه المستمرة لأنشطة وبرامج إدارة التدريب التقني بالمنطقة.