شكرا لقرائتكم خبر عن السديس : "عقارات الدولة" تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • "بافقيه" يبحث استكمال مشروع معالجة الأحياء العشوائية في منطقة مكة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، بجهود الهيئة العامة لعقارات الدولة، وما تقوم به من مبادرات تسهم في حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، مثمّناً دور الهيئة في تعظيم فاعلية عقارات الدولة و تحقيق تنمية مستدامة، جاء ذلك خلال زيارة محافظ الهيئة إحسان بافقيه لرئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حيث تم بحث تعزيز التعاون والتكامل بما يحقق الأهداف الإستراتيجية المشتركة.

كما التقى محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة بأمين العاصمة المقدسة المكلّف المهندس صالح التركي بمقر الأمانة، حيث تم بحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها استكمال مشروع معالجة الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، بما ينعكس على أعمال التطوير، وتحسين جودة الحياة بها.