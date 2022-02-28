شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تضبط 70 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت وزارة الداخلية، 70 مخالفًا لنظام البيئة في عدد مناطق المملكة ، حيث تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 26 مخالفًا لرعيهم 963 متنًا من الإبل و50 رأسًا من الأغنام في مواقع متنوعة، فضلًا عن 6 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النيران في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة في عدد من المناطق.

وضبطت القوات 30 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم 377 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، ومخالفًا لنظام البيئة لحيازته 9 غزلان فلودير وذئب وضبع، كما تم ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بالصيد دون ترخيص في تبوك.