شكرا لقرائتكم خبر عن «الفضلي» يبحث التبادل التجاري مع النائب الأول لرئيس الحكومة القرغيزي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قرغيزستان أرزيبيك قوجوشيف، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي وعدد من قيادات منظومة البيئة والمياه والزراعة، كما حضر من الجانب القرغيزي الوفد الحكومي المرافق لمعاليه.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات لبحث سبل التعاون والتبادل التجاري والثقافي بين المملكة وقرغيزستان، وأوجه تعزيزها في الجوانب كافة.

وكان النائب القرغيزي قد وصل أول أمس إلى المملكة يرافقه وفد حكومي واقتصادي كبير، بهدف المشاركة في منتدى رجال الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية الذي انعقد على هامش المعرض القرغيزي الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة الرقمية في الرياض، انطلاقاً من ترؤسها الجانب السعودي في اللجنة السعودية القرغيزية المشتركة.

يذكر أن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي قد افتتح الخميس الماضي، المعرض القرغيزي الذي يُقام بالمملكة بهدف تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، من خلال التعريف الثقافي بجمهورية قرغيزستان، وعرض المنتجات القرغيزية أمام الجانب السعودي، إلى جانب التعريف بالأماكن السياحية في قرغيزستان.