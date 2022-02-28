شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الحكومة الرقمية: «صحة الافتراضي» يعكس التقدم الرقمي في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن تدشين مستشفى صحة الافتراضي الذي يخدم 130 مستشفى في المملكة، ويقدم 30 خدمة صحية، يعكس مستوى التقدم في رحلة التحول الرقمي في المملكة، والتكامل الحكومي، إضافة إلى موثوقية البنية التحتية الرقمية، مشيرًا إلى أن المستشفى الافتراضي يعد الأكبر من نوعه ويجسد مستوى التطور في القطاع الصحي الرامي لتحقيق الجودة والتميز في الأداء.

وقدم الصويان التهنئة إلى وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وكافة منسوبي "الصحة" على هذا الإنجاز الذي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، وإثراء تجارب المستفيدين، والتي وضعتها حكومة المملكة ضمن أولويات رؤيتها الطموحة.

وأضاف، "المملكة تواصل بخطى ثابتة تعزيز موقعها الرائد كمركز للابتكار والتطور في خدمات الحكومة الرقمية وقد حققت المملكة الأسبوع الماضي حيث حلت في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال توافر الخدمات الرقمية وتطورها بمؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ولقد كانت خدمات القطاع الصحي إحدى العوامل الرئيسية في حصول المملكة على هذا الاستحقاق، الذي يضاف إلى إنجازات دولية أخرى مثل الحصول على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية في 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، كما تصدرت ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين بحسب تقرير التقنيات الحكومية GovTech الصادر عن البنك الدولي ووصول نسبة جاهزية الخدمات الحكومية الرقمية إلى 98 %ونسبة نضج الخدمات إلى أكثر من 83%.