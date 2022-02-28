شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى صحة الافتراضي .. نقلة نوعية في الخدمات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مختصون : المشروع هو الأكبر على مستوى العالم ويرتبط به أكثر من 127 مستشفىً على مستوى المملكة

• المستشفى يعمل على اختصار الوقت وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الطبية بالمملكة

• يحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة في سرعة وسهولة الوصول إلى الخدمة.

يعد مستشفى صحة الافتراضي هو الأكبر على مستوى العالم، من حيث الحجم، حيث يرتبط به أكثر من 127 مستشفىً على مستوى المملكة، ويمثل نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الطبية؛ ليس على المستوى المحلي والإقليمي فحسب، بل على المستوى الدولي، لتكون المملكة أيقونة في مجال تقديم الرعاية الطبية رقميًا بتدشينها المستشفى الافتراضي الأكبر عالميًا.

وجاء إطلاق المستشفى بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الوصول للخدمات الصحية، في أسرع وقت ودون تقيد بحواجز المكان، حيث يأتي تدشين "مستشفى صحة الافتراضي" تحقيقًا للمستهدفات التي تسعى رؤية المملكة 2030 لتحقيقها، بتسهيل الخدمات عبر التحول الرقمي، من خلال تسهيل الوصول للخدمات الصحية بكل سهولة وأقل جهد وبأعلى جودة ممكنة.

وقال مختصون إن المستشفى الافتراضي يؤدي المهمتين الأساسيتين: اختصار الوقت، والوصول للطبيب المناسب، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الطبية بالمملكة، حيث تتمثل رؤية المستشفى في أن يكون رائداً في تقديم وتعزيز الرعاية الصحية الافتراضية، بحيث تتركز رسالته في استخدام وابتكار التقنيات، وضمان تحقيق الكفاءة والفاعلية، والمساهمة في نقل المعرفة، وتعزيز التجربة.

وأوضحوا أن المستشفى الافتراضي يخدم كافة المستشفيات المرتبطة به، عبر العيادات التخصصية المختلفة، مما يحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة في سرعة وسهولة الوصول إلى الخدمة.

ويعكس المستشفى ، حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على توفير أعلى معايير الرعاية الصحية، باستخدام التقنيات الحديثة وتسخيرها، لتسهيل الوصول إلى الخدمات بأعلى مستويات الجودة، وأسرع وقت وأقل جهد وتكلفة، وهو أساس مستقبل التحول الرقمي للقطاع الطبي، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.