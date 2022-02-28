اخبار الخليج – الافتتاح غداً الثلاثاء.. مركز الفنون يحتضن معرض «مذكرات مرئية» للفنان راشد العريفي  

محمد بن مسعود - الدمام - يحتضن مركز الفنون معرض «مذكرات مرئية: بين الشكل والتجريد» للفنان البحريني راشد العريفي، حيث يفتح المعرض أبوابه يوم غد الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022م في تمام الساعة 7:00 مساءً، فيما يستمر المعرض حتى نهاية الشهر.

وتقيم هيئة البحرين للثقافة والآثار هذا المعرض الفردي للفنان العريفي تقديراً لفوزه بالجائزة الثانية في معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية لعام2020م. ويتضمن معرض «مذكرات مرئية» مجموعة من الأعمال الفنية التي تقدّم استجابة بصرية للسلوك الحضري والممارسات الاجتماعية والعادات الثقافية في مملكة البحرين. وتعد الأعمال الفنية في المعرض عبارة عن منتجات ثنائية لمنهجية الفنان الاستكشافية للسرد القصصي اللاخطي.

ويقام مهرجان ربيع الثقافة هذا العام بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار، مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث ومسرح الدانة، وبالتعاون مع مساحة الرواق للفنون والبارح للفنون التشكيلية. حيث يقدّم للجمهور برنامجاً يتضمن طيفاً واسعاً من الأنشطة الفنية والموسيقية والمحاضرات والمعارض والعروض العالمية التي تلائم مختلف الأذواق والأعمار وتمد جسور التواصل الحضاري والإنساني ما بين المملكة والعالم.