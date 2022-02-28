اخبار الخليج – مشاريع الأمل تستثمر في مشروع «بيتو» للأثاث

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل، عن استثمارها في مشروع «بيتو» الذي يختص بصناعة الأثاث ذي الجودة العالية وبتصاميم حديثة وبسيطة وأسعار ملائمة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك ضمن جولة استثمارية بقيمة 106 ألف دولار خلال الحلقة الأخيرة من البرنامج التلفزيوني «بيبان».

وقدمت مشاريع الأمل عرضا استثماريا مشتركا لمشروع «بيتو» بمشاركة السيد خالد الحمادي من شركة ديفيدند جيت كابيتال، وتم كذلك التعاون مع شركة «BMMI» لتعزيز توسع المشروع عبر الاستفادة من فرصة التوزيع الإقليمي التي ستتيح تحقيق أهداف «بيتو» للوصول إلى الأسواق الإقليمية، كما تلقى المشروع عرضا للانضمام إلى برنامج مسرعة الأعمال من قبل السيد محمد العالي.

ويباشر مشروع «بيتو» صناعة منتجات الأثاث من داخل مملكة البحرين ويمتلك رؤية طموحة للنمو والتوسع إلى الخارج ويقدم مجموعة متنوعة من قطع الأثاث التي تجمع بين الأناقة والبساطة من خلال استخدام أرقى مواد الخشب والحديد.

وقالت السيدة فجر الباجه جي المدير العام لمشاريع الأمل إن برنامج «بيبان» يفتح آفاقا جديدة من الفرص لأصحاب المشاريع والأعمال، وقد أتاح لمشروع «بيتو» فرصة الانضمام لبرنامج مسرعة الأعمال ليستفيد من إرشاد وتوجيه خبراء صناعيين يتمتعون بسجل حافل من الإنجازات والنجاحات في القطاع.

يذكر أن مشاريع الأمل هي الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل والذي تم إنشاؤه بتوجيه سام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبقيادة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وذلك برؤية تهدف إلى دعم المشاريع والمبادرات الشبابية، والاستثمار في أفكار الشباب ومهاراتهم وتمكين الشباب البحريني من الدخول إلى عالم الاقتصاد وإطلاق المشاريع الريادية وتحقيق النجاح والاستمرارية.