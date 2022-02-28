محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز ش.م.ب، سعادة السيد عبدالحسين علي ميرزا مستشار مجلس إدارة الشركة وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله جهاد الزين عضو مجلس إدارة الشركة وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه القائم بأعمال العضو المنتدب في الشركة.
وخلال اللقاء، أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالخبرات الكبيرة التي يمتلكها السيد عبدالحسين علي ميرزا والتي اكتسبها جراء عمله لسنوات طويلة في المجال الحكومي الأمر الذي يمثل تواجده كمستشار لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز إضافة نوعية ودعما لجهود مجلس الإدارة في تحقيق التطور للشركة.
ومن جانبه أعرب السيد عبدالحسين ميرزا عن شكره وتقديره الى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على ثقة سموه بتعيينه مستشارا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز مؤكدا أنه سيسعى بكل جد وإخلاص في سبيل تنفيذ رؤية واستراتيجية الشركة وتسخير كافة خبراته وإمكانياته لمواصلة الارتقاء بهذه القطاعين.
وأشاد السيد عبدالحسين ميرزا بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تطوير قطاعي النفط والغاز في المملكة وتقديم المبادرات الرائدة في هذا المجال معاهدا سموه أنه سيكون عونا لمجلس الإدارة وداعما لاستراتيجياتها المستقبلية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – بمناسبة تعيينه مستشاراً في الشركة القابضة للنفط والغاز.. ناصر بن حمد يستقبل عبدالحسين ميرزا ويشيد بخبراته الواسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.