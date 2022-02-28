اخبار الخليج – بمناسبة تعيينه مستشاراً في الشركة القابضة للنفط والغاز.. ناصر بن حمد يستقبل عبدالحسين ميرزا ويشيد بخبراته الواسعة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز ش.م.ب، سعادة السيد عبدالحسين علي ميرزا مستشار مجلس إدارة الشركة وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله جهاد الزين عضو مجلس إدارة الشركة وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه القائم بأعمال العضو المنتدب في الشركة.

وخلال اللقاء، أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالخبرات الكبيرة التي يمتلكها السيد عبدالحسين علي ميرزا والتي اكتسبها جراء عمله لسنوات طويلة في المجال الحكومي الأمر الذي يمثل تواجده كمستشار لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز إضافة نوعية ودعما لجهود مجلس الإدارة في تحقيق التطور للشركة.

ومن جانبه أعرب السيد عبدالحسين ميرزا عن شكره وتقديره الى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على ثقة سموه بتعيينه مستشارا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز مؤكدا أنه سيسعى بكل جد وإخلاص في سبيل تنفيذ رؤية واستراتيجية الشركة وتسخير كافة خبراته وإمكانياته لمواصلة الارتقاء بهذه القطاعين.

وأشاد السيد عبدالحسين ميرزا بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تطوير قطاعي النفط والغاز في المملكة وتقديم المبادرات الرائدة في هذا المجال معاهدا سموه أنه سيكون عونا لمجلس الإدارة وداعما لاستراتيجياتها المستقبلية.