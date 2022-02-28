أمين الشرقية ورئيس قطاع الخدمات والبنية التحتية بالوزارة يناقشان خطة تطوير قطاع الخدمات البلدية والبنية التحتية

محمد بن مسعود - الدمام - وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية جاء ذلكخلال جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

واتخذ المجلس قراره بالموافقة على مشروع التعديلات بعد استماعه إلى تقريرٍ من لجنة الطاقة والصناعة تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني، بعد أن أنهت اللجنة دراسته وأعدت رأيها حياله، حيث استمع المجلس قبل موافقته إلى عددٍ من المداخلات التي طرحها أعضاء المجلس خلال المناقشة .

إثر ذلك وفي شأنٍ آخر ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، صوّت المجلس بعدم الموافقة على مشروع تنظيم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.

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وجاء قرار المجلس بعدم الموافقة على مشروع التنظيم بعد اطّلاعه على وجهة نظر اللجنة الخاصة ومسوغاتها والتي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الجرباء، والمتضمنة ردّ اللجنة ورأيها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع التنظيم أثناء مناقشة المشروع في جلسةٍ سابقة.

ووفقاً لتقرير اللجنة الخاصة التي درست مشروع التنظيم، فقد أرجعت اللجنة توصيتها بعدم الموافقة حيال المشروع إلى أنَّ هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم سيترتب عليها التزامات مالية ضمن الميزانية المعتمدة للجامعات، وقبول هذه الضوابط موضوعياً سيترتب عليها ضياع حقوق مالية على الجامعات السعودية.

كما رأت اللجنة الخاصة في تقريرها المتضمن رأيها وتوصيتها أنّ الحلَّ المناسب الذي يخدم الجامعات السعودية ويحقق لها سرعة وسهولة الإجراءات فيما يخص التعاون الدولي مع المؤسسات الأجنبية،يكمن في تفعيل دور مجلس شؤون الجامعات في الاستفادة من اتفاقيات التعاون الإطارية للتعاون التي وقعتها المملكة العربية السعودية مع العديد من الدول ومنها الدول المتقدمة، وقد شملت هذه الاتفاقيات أوجه التعاون العلمي والتعليمي والفني وغيرها.