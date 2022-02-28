اخبار الخليج – بحضور وزيري «شؤون البلديات» و«الإسكان».. «مرافق الشورى» تناقش «إنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط»

محمد بن مسعود - الدمام - ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأثنين) ، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة السقوط (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وذلك بحضور سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، و وكيلي الوزارتين وبعض المسؤولين في الوزارتين.

وأشار رئيس اللجنة خلال الاجتماع على حرص جميع الأطراف المعنية بهذا المشروع على استمراره بشكل لائق ، مؤكدا أن هذا المشروع في أساسه أتى متماشيا مع تنفيذ المكرمة الملكية الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويهدف مشروع القانون لحفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلا في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج الى الترميم او إعادة بناء، من خلال صندوق ينشأ لهذا الغرض يتولى تمويل الترميم وإعادة البناء، حفاظًا على حقوق المواطنين في توفير السكن الآمن لهم، والحفاظ على المباني كثروة عقارية من ناحية أخرى.

وأطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بشأن مشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم حوله، كما أجرى أعضاء اللجنة بعض التعديلات على مواد القانون لمنحة مرونة أكثر في حال دخوله حيز التنفيذ.

حيث أوضح وزير الاسكان خلال الاجتماع إلى أن ترميم البيوت يعتبر من ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان مقابل مبالغ مالية، مشيرا إلى ان هناك العديد من المشاريع والبرامج اقترحتها الوزارة في هذا الشأن وهي قيد الدراسة لدى الحكومة الموقرة.

فيما أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على حرصه على استمرار مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط، مؤكدا أن الوزارة تقوم بترميم العديد من البيوت الآيلة للسقوط.

وبحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع اصحاب السعادة الوزراء عدة أمور متعلقة بمشروع القانون المتمثلة في كيفية ديمومة المشروع، والفئات المستفيدة، وتحديد الجهات الممولة للمشروع، والشروط التي وضعت للمستفيدين، وذلك لضمان حق الجهات المعنية بعد القيام بعملية الترميم.

وأتفق أطراف الاجتماع على ان تقوم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بوضع مرئياتها بشأن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون وأرسالها للجنة وإطلاع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عليها.

من جانب آخر أشاد سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة، بالدور الذي تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتطوير الخدمات الإسكانية وترميم البيوت الآيلة للسقوط، مثمنًا التعاون المستمر والبنَاء والمثمر بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن سعادة وزيري « الأشغال» و « الإسكان» حريصان كل الحرص على تقديم الدعم للسلطة التشريعية فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بوزارتيهما، وذلك لسن التشريعات التي تحقق الصالح العام للوطن والمواطنين.