اخبار الخليج – في إطار التعاون والتنسيق مع ووزارة التربية والتعليم.. «أمانة الشورى» تستقبل عدداً من طلاب المدارس الثانوية «افتراضيًا»

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار التعاون والتنسيق بين مجلس الشورى ووزارة التربية والتعليم لتعريف الطلبة بسير العمل في المجلس ودور الأمانة العامّة، وتعزيز الثقافة والوعي بعمل السلطة التشريعية لدى فئة الناشئة والشباب، استقبلت الأمانة العامّة للمجلس ضمن برنامج «الزيارات الافتراضية» طلاب مدارس النعيم الثانوية للبنين، التعاون الثانوية للبنين، ومدرسة المحرق الثانوية للبنين.

وخلال الزيارة الافتراضية، قدم الباحث القانوني الأول محسن علي الغريري شرحاً حول آليات العمل التشريعي بالمجلس، وعلاقة التعاون بين مجلسي الشورى والنواب والحكومة، ودور الأمانة العامة المساند، إلى جانب كيفية سريان مقترحات ومشروعات القوانين لدى السلطة التشريعية حتى التصديق عليها من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، فيما جرى تقديم جولة افتراضية للطلبة المشاركين لأروقة المجلس، وقاعة عقد الجلسات العامة، ومبنى اجتماعات اللجان.

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