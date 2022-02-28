حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الجوال

محمد بن مسعود - الدمام - جدد برنامج حساب المواطن، التذكير بثلاث خطوات لتغيير رقم الجوال في حساب المستفيد الرئيسي وأوضح البرنامج، عبر تويتر، أنه لتغيير رقم الجوال في حساب المستفيد يجب اتباع الخطوات التالية: ـ الدخول إلى بوابة حساب المواطن ـ الذهاب إلى صفحة بيانات المستفيد والضغط على «تغيير رقم الجوال» ـ تعبئة البيانات المطلوبة لتغيير رقم الجوال أخبار قد تهمك كان برنامج حساب المواطن اعلن في 15 فبراير الجاري، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 51، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي : https://ca.gov.sa

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