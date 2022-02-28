إغلاق منشأة ورصد 83 مخالفة للاحترازات في الشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الشرقية
وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز 940 ، 6 بلاغات، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ممتثل بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي
ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940
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