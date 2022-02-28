اخبار الخليج – المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل وفدًا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفدا يضم عددًا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد لمملكة البحرين، بحضور عدد من أعضاء مجلس المفوضين، وذلك بمقر المؤسسة بضاحية السيف.
ورحب المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالوفد الزائر مستعرضا الدور الذي تضطلع به المؤسسة في التعاطي مع أوضاع حقوق الإنسان في المملكة وفقا لقانون إنشاء المؤسسة، ودور المؤسسة الاستشاري في رفع التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
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