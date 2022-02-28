اخبار الخليج – الدفاع المدني ينظم حملة توعوية حول «متطلبات السلامة في المساكن المشتركة»

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني حملة توعوية بعنوان «متطلبات السلامة في المساكن المشتركة»، وذلك ضمن خطتها الموضوعة لرفع مستوى الوعي لدى العمالة الوافدة. وقد قام ممثلو مكتب العلاقات العامة والتوعية بزيارات لعدد من المباني بجميع محافظات المملكة، حيث تم توجيه النصائح التوعوية للعمالة الوافدة حول الإجراءات الواجب اتباعها لمنع وقوع الحرائق، وتسليط الضوء على بعض الأخطاء التي يتم ارتكابها داخل المساكن، والتأكد من التزام أصحاب المباني باشتراطات الأمن والسلامة، بالإضافة لتزويد العمالة الوافدة بملصق توعوي بعدة لغات (العربية، الانجليزية، الأوردو والهندية)، والذي تم توزيعه كذلك على عدد من الجهات بالمملكة، كالمحافظات، وزارة العمل، المديريات الأمنية، وعدد من الجهات ذات العلاقة.

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