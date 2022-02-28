النظام الإيراني يتراجع عن التأييد السابق لروسيا في حربها ضد أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض
تراجع رئيس النظام الإيراني، إبراهيم رئيسي عن تأييده للحرب الروسية على أوكرانيا، حيث قال إن إيران “تخالف” الهيمنة، وکان رئيسي قد أيد ضمنيا في اليوم الأول الموقف الروسي خلال مكالمة هاتفية مع بوتين.
وزعم رئيسي: أن إيران تدعم كافة الجهود الدبلوماسية التي تؤدي إلى حل سلمي للنزاع الحالي في أوكرانيا، وهي على استعداد للقيام بدورها بهدف إعادة السلام إلى هذا البلد.
وادعى رئيسي: إنَّ إيران وانطلاقا من ثوابتها على صعيد السياسة الخارجية، تخالف الهيمنة والاستسلام، وتدعم حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها.
وكان موقف النظام الإيراني ووسائل الإعلام الإيراني الداعمة لموقف روسيا قد قوبل بردود فعل سلبية واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي داخل إيران.
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