«البحرين الوطني» يوصي بتوزيع ارباح 20% من القيمة الاسمية للسهم وبمجموع 37.5 مليون دينار

محمد بن مسعود - الدمام - أوصى مجلس ادارة بنك البحرين الوطني بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم، اي ما يعادل 20 فلس للسهم الواحد ما مجموعه 37.5 مليون دينار.

كما اوصى المجلس بتوزيع اسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال المدفوع، اي ما يعادل 1 للسهم لكل 10 من الاسهم المملوكة