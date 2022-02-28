«البحرين الوطني» يوصي بتوزيع ارباح 20% من القيمة الاسمية للسهم وبمجموع 37.5 مليون دينار

محمد بن مسعود - الدمام - أوصى مجلس ادارة بنك البحرين الوطني بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم، اي ما يعادل 20 فلس للسهم الواحد ما مجموعه 37.5 مليون دينار.
كما اوصى المجلس بتوزيع اسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال المدفوع، اي ما يعادل 1 للسهم لكل 10 من الاسهم المملوكة
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