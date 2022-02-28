السفارة الإيرانية تتهرب من وعدها في نقل الرعايا الإيرانيين في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

رغم الوعود السابقة للمسؤولين الإيرانيين، أعلنت وزارة الخارجية، ممثلة في السفارة الإيرانية ي كييف أنها لم تستطع إجلاء الإيرانيين والطلاب الذين يعيشون في العاصمة الأوكرانية والذين حوصروا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان مجموعة كبيرة من الرعايا الإيرانيين ارسلوا مقاطع فيديو إلى قناة “إيران إنترناشيونال” ينتقدون فيها عدم وفاء مسؤولي السفارة الإيرانية في كييف بوعودهم.

من جانبه وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أنه لم ترد تقارير عن أي مشكلة يعاني منها إيرانيون أو طلاب يعيشون في أوكرانيا حتى الآن، وأن “هناك مخاوف متفرقة تمت معالجتها”.