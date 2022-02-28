محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض
رغم الوعود السابقة للمسؤولين الإيرانيين، أعلنت وزارة الخارجية، ممثلة في السفارة الإيرانية ي كييف أنها لم تستطع إجلاء الإيرانيين والطلاب الذين يعيشون في العاصمة الأوكرانية والذين حوصروا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وكان مجموعة كبيرة من الرعايا الإيرانيين ارسلوا مقاطع فيديو إلى قناة “إيران إنترناشيونال” ينتقدون فيها عدم وفاء مسؤولي السفارة الإيرانية في كييف بوعودهم.
من جانبه وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أنه لم ترد تقارير عن أي مشكلة يعاني منها إيرانيون أو طلاب يعيشون في أوكرانيا حتى الآن، وأن “هناك مخاوف متفرقة تمت معالجتها”.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الإيرانية تتهرب من وعدها في نقل الرعايا الإيرانيين في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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