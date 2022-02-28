شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إطلاق أول رحلة سعودية إلى تايلاند بعد انقطاع 32 عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد الخطوط الجوية الوطنية اليوم، لإطلاق أول رحلة سعودية إلى تايلاند، بعد انقطاع دام 32 عاماً.

ومن المقرر أن تبدأ رحلات الخطوط السعودية من جدة والرياض، بينما يُنتظر أن تطلق الخطوط الجوية التايلاندية (THAI) رحلاتها إلى السعودية مطلع شهر مايو المقبل، بحسب صحيفة سبق السعودية.

يذكر أن الرياض وبانكوك، كانا قد توصلا في أواخر شهر يناير الماضي، لاتفاق متبادل على إعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل بين البلدين، وفق ما أفاد بيان مشترك، خلال زيارة رئيس وزراء تايلاند الى السعودية.

وتضم تايلاند العديد من المناطق السياحية التي يُفضلها السياح السعوديين، أبرزها بانكوك ومدينة بتايا وجزيرة بوكيت، الشهيرة بطبيعتها الخلابة.