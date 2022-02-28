“لوسيد” تستأجر أرض في السعودية لتصنيع سياراتها الكهربائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن توقيع عقد إيجار تطويري مع شركة لوسيد المحدودة، بموجبه تستأجر شركة لوسيد الأميركية قطعة أرض صناعية في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بغرض إنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع وتجميع السيارات مع كافة الخدمات المساندة

وقالت شركة “إعمار” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن قيمة العقد تبلغ 113.5 مليون ريال ولمدة 25 عاماً

وأضافت الشركة أن العقد سيكون له أثر مالي خلال السنوات من 2022 إلى 2047

وأشارت “إعمار” إلى وجود أطراف ذات علاقة تتمثل في رئيس مجلس الإدارة عاصم السحيباني وعضو مجلس الإدارة ماجد السرور، ولهم مصلحة غير مباشرة في هذا العقد حيث إنهما ممثلان لصندوق الاستثمارات العامة المساهم في شركة لوسيد المحدودة

وأعلنت شركة لوسيد، الشهر الماضي، أنها تعتزم بناء مصنعها في السعودية بحلول العام 2025 أو2026

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وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أندرو ليفريس إن الشركة تتفاوض حاليا مع وزارة الاستثمار السعودية بهذا الشأن، خصوصا بعد نجاح الشركة في إنتاج وبيع السيارات بالولايات المتحدة، وفقا لوكالة بلومبرغ

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يملك حصةً نسبتها 67% من شركة لوسيد، التي أُدرجت في سوق الأسهم الأميركي في يوليو 2021، بحجم استثمارات بلغ 1.3 مليار دولار

وكان محافظ صندوق الاستثمارات السعودي ياسر الرميان أعلن في يناير 2021 أن الصندوق يجري محادثات مع الشركة لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية