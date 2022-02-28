32613 مستفيدًا من خدمات قسم التأهيل بتخصصي الطائف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الطائف قدم قسم العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، خدماته لأكثر من 32 ألف مستفيد خلال العام الماضي. وأكدت صحة الطائف أن قسم العلاج الطبيعي أجرى 32613 معاينة لحالات مرضية وذلك من خلال 97840 جلسة علاج. وأشارت إلى أنه فُتح العديد من الوحدات منها وحدة الجبائر والأطراف الصناعية، ووحدة العلاج الطبيعي بمركز السكري، ووحدة العلاج الوظيفي، ووحدة النطق والتخاطب

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