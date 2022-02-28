استقرار جوي وأمطار على عسير.. “أجواء الاثنين” بتوقيع “المسند”: الحرارة أعلى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات”، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، استقرارًا جويًّا عامًّا لا يخلو من تشكل سحب محدودة، وربما يهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من مرتفعات عسير

وأضاف، عبر حسابه على “تويتر”، أن “درجة الحرارة لا تزال أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم”