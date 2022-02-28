محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات”، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، استقرارًا جويًّا عامًّا لا يخلو من تشكل سحب محدودة، وربما يهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من مرتفعات عسير
وأضاف، عبر حسابه على “تويتر”، أن “درجة الحرارة لا تزال أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم”
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار جوي وأمطار على عسير.. “أجواء الاثنين” بتوقيع “المسند”: الحرارة أعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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