تداول السعودية تعلن عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة أميانتيت العربية السعودية على اساس سعر56.80 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة أميانتيت العربية السعودية يوم الأحد 26/07/1443 هـ الموافق 27/02/2022 م على تخفيض رأس مال الشركة. وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر56.80 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة
كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الإثنين 27/07/1443 هـ الموافق 28/02/2022 م على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض شركة أميانتيت العربية السعودية في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الثلاثاء 28/07/1443 هـ الموافق 01/03/2022 م
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