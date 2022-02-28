شركة أعمار توقع عقد ايجار قطعة أرض مع شركة لوسيد المحدودة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت إعمار المدينة الإقتصادية عن توقيع عقد مع شركة لوسيد المحدودة ، وبموجب هذا العقد تقوم شركة لوسيد بأستيجار قطعة أرض صناعية في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بغرض إنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع وتجميع السيارات مع كافة الخدمات المساندة ، بقيمة بلغت 113.5 مليون ريال سعودي. لمدة 25 عام
وذكرت شركة أعمار انه سيكون هناك اثر مالي خلال مدة العقد : 25 سنة (2022 إلى 2047)
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