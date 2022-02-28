أسعار النفط تقفز بفعل أزمة أوكرانيا.. وخام برنت يتخطى 103 دولارات

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 5٪، وتباينت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يوم الاثنين حيث يراقب المستثمرون الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل مكاسب بأكثر من 5% إلى 96.87 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، متراجعة قليلاً بعد ارتفاعها بنسبة 6٪ في وقت سابق.

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل 5.33% إلى 103.15 دولار للبرميل. وتجاوز خام برنت مستوى 100 دولار الأسبوع الماضي، حتى أنه لامس 105 دولارات قبل تقليص المكاسب. واستقر كلا عقدي النفط على انخفاض بأكثر من 1٪ يوم الجمعة.

وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما سيستبعدان بعض البنوك الروسية من نظام سويفت المصرفي، وإنهما سيفرضان عقوبات خصوصا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

كذلك حظر الاتحاد الأوروبي كل التعاملات مع البنك المركزي الروسي ما أدى إلى انخفاض الروبل بنسبة 30% تقريبا في التبادلات الدولية الاثنين وفق ما أفادت وكالة بلومبرغ.

وأشار آندي ليبو من شركة «ليبو أويل أسوشييتس» في هيوستن إلى أن «سحب بعض البنوك الروسية من سويفت قد يؤدي إلى اضطراب في إمدادات النفط لأن المشترين والبائعين يحاولون معرفة كيفية التعامل مع القواعد الجديدة».

وفي سياق متصل، تم تداول الذهب الفوري، الذي يعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين عند 1.910.84 دولار أميركي، مرتفعاً بنسبة 1.23٪.

وتراجعت الأسواق في الصين، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.54٪، وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.87٪.

وتراجع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.28٪، بينما استقر مؤشر Topix تقريبًا.

وفي كوريا الجنوبية، محا مؤشر كوسبي أيضًا خسائره ليرتفع بنسبة 0.14٪ ، وتقدم مؤشر كوسداك بنسبة 0.49٪.