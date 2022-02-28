شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 منشآت تجارية وتحرير 17 مخالفة للاحترازات بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة الباحة 2553 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 3 منشآت تجارية، وتحرير 17 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة, داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.