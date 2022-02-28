شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» المتنقلة تقدم خدماتها في الأحساء لمدة 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (8) مواقع داخل المملكة, وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا لمدة يوم وللنساء لمدة خمسة أيام، ويوم الاثنين في مركز أبو راكه، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مركز التأهيل الشامل بمحافظة القنفذة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة، وفي محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة، وفي مدينة نيوم بمنطقة تبوك، وللرجال في مقر جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية لمدة أسبوع لكل موقع، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء في محافظة هروب بمنطقة جازان لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.