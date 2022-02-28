شكرا لقرائتكم خبر عن «أُم القرى» تواصل العمل في المرحلة الثالثة للتحوّل البرامجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل جامعة أُمِّ القرى ممثلة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية عملها في مشروع التحول البرامجي، الذي يشارك فيه ما يقارب 500 عضو هيئة تدريس تمهيدًا للانتقال إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة، عبر التحديث الكلي للبرامج الحالية؛ واستحداث برامج تنافسية توائم احتياجات سوق العمل، وتطوراته المتلاحقة في التخصصات المختلفة.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عامر الزائدي, أن المشروع يسهم في توحيد إجراءات تحديث الخطط الدراسية لكافة الأقسام بالجامعة وتطويرها بما يحقق شروط الإطار السعودي للمؤهلات من حيث عدد الساعات والمستويات لجميع البرامج، بالإضافة إلى تحقيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي الوطني "NCAAA"، كما تتيح توصيفات المقررات والبرامج الفائدة الأكبر للجهات المستفيدة من مخرجات الجامعة، إضافةً إلى تفادي أخطاء ترميز المقررات أو المتطلبات السابقة، فضلًا عن الاستفادة من نظام اللجان والمجالس لتسريع عمليات المصادقة والاعتماد.

وأضاف أنه يتم خلال المرحلة الثالثة تطوير منظومة منهج لتوفير قاعدة بيانات متاحة للخطط والمناهج لمتابعة التحوّل البرامجي، وتلبية متطلبات الاعتماد، ومشاركة الأقسام المتناظرة في إعداد الخطة الموحدة، إضافةً إلى توحيد إجراءات تحديث الخطط الدراسية واستحداثها، وتحقيق التكامل مع الوكالات والعمادات ذات العلاقة بالاستفادة من مؤشرات الأداء وآراء الخريجين.

يذكر أن المرحلة الأولى تضمنت إقرار استحداث وتحديث 93 برنامجًا في مرحلتي البكالوريوس والدبلومات، بناء على مرئيات المختصين في الجامعة والمستفيدين من أرباب العمل، فيما عمِل أعضاء اللجان في المرحلة الثانية على إعداد هيكلة خطط البرامج المستحدثة والحالية، للتمكن من بناء البرامج، ووضع الخطط في المرحلة الثالثة بدقة عالية، لتحقق أهداف الجامعة ضمن خطتها الإستراتيجية.