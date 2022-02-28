شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يدشن حملة «إن الله لا يصلح عمل المفسدين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، حملة "إن الله لا يصلح عمل المفسدين".

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، وعدد من مسؤولي الفرع.

وبين الشبانات، أن الحملة تهدف إلى بيان خطورة السحر والسحرة ووجوب الحذر منهم والتحذير من أعمالهم الباطلة، وذلك من خلال رسائل تبث محتوى الحملة عبر وسائل الإعلام المختلفة واللوحات الرقمية والشاشات الإلكترونية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية؛ كما دشن سموه حملة "إعتزاز".

وبين الشبانات، أن الحملة تهدف إلى التوعوية وتعزيز الانتماء للوطن بإبراز الاعتزاز بالهوية الإسلامية السمحة، والقيم الوطنية العريقة والقيادة الحكيمة وبمنجزات الوطن العزيز، وذلك بمناسبة يوم التأسيس.