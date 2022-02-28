شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يواصل تقديم خدماتها العلاجية في عبس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 543 مستفيدًا خلال الفترة من 9 حتى 15 فبراير 2022م، منهم 5 مستفيدين في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و5 مرضى في عيادة الطوارئ، و255 مستفيدًا في عيادة الباطنية، و7 حالات في عيادة الصحة الإنجابية، كما تم صرف الأدوية لـ 259 فردًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 7 مستفيدين، إضافةً إلى 6 مستفيدين في عيادة التوعية والتثقيف.

وفي الخدمات المرافقة فقد استفاد 98 شخصًا من قسم الخدمات التمريضية، في حين جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.