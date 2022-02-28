شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة الإسلامية يبحث الموضوعات المشتركة في المجال الأكاديمي مع القنصل التايلندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل سمو رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان بمكتبه اليوم , القنصل العام لمملكة تايلاند سورادجاك بوراناسامر، ووفدا من جامعة كريرك التايلاندية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون الأكاديمي والبحث العلمي.

وقدم سموه نبذة تعريفية عن الجامعة ومساراتها العلمية والبحثية المختلفة، ورسالتها العالمية لخدمة الدين الإسلامي والمجتمع، والدور الذي تقدمه الجامعة للطلاب الوافدين من أبناء الأمة الإسلامية.