شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريجي» يلتقي أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيس مجموعة الصداقة لفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، بوفد من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، ضم كلاً من رئيس اللجنة الثقافية بالمجلس السيناتور لوران لافون، ونائبة رئيس مجلس الشيوخ السيناتورة ناتالي دولاتر. ورئيس مجموعة الصداقة لفرنسا ودول الخليج نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة السيناتور أولفييه كاديك.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الفرنسية في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.