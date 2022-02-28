سماع دوي انفجارات في كييف وخاركيف

محمد بن مسعود - الدمام - وأضافت الخدمة في بيان مقتضب على تطبيق تيليجرام أن كييف شهدت حالة من الهدوء لبضع ساعات قبل سماع تلك الانفجارات.

وفي وقت سابق، قالت شركة أميركية خاصة إن صور الأقمار الصناعية التي التقطت الأحد أظهرت أرتالا من القوات البرية الروسية تتحرك صوب العاصمة الأوكرانية كييف من مسافة نحو 64 كيلومترا.

وقالت شركة ماكسار تكنولوجيز، التي تتابع الحشد العسكري الروسي على مدى أسابيع، إن الصور أظهرت أن هذه الأرتال تضم مئات العربات العسكرية.