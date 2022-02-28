رئيسة المفوضية الأوروبية: أوكرانيا ستكون جزءا منا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، أن المفوضية تريد ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها ومع مرور الوقت ستكون جزءا من التكتل.
وشددت المسؤولة الأوروبية على أن هناك مجالات تعاون كثيرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
وتابعت قائلة: “في الواقع، ومع مرور الوقت، الأوكرانيون ينتمون إلينا. إنهم واحد منا ونريدهم داخل التكتل”.
فيما جاءت تعليقات فون در لاين بعد ساعات من قرار الاتحاد الأوروبي تزويد أوكرانيا بالسلاح، وهو الأول من نوعه في تاريخ الكتلة..
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